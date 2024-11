Wyborcze lekcje prezydenta Donalda Trumpa. Realne i złudne [OPINIA]

Pierwsze z nich dotyczy oczekiwania nieuchronnej konserwatywnej fali, która zza oceanu dotrzeć by miała niebawem nad Wisłę, by zmieść rządy Koalicji 15 października, wykonując niejako polityczną pracę za prawicową opozycję.

A jednak – mimo to – Trump za polską prawicę żadnych, także najbliższych, wyborów nie wygra. Polska scena polityczna różni się bowiem dość zasadniczo od amerykańskiej. Amerykański prezydent elekt zupełnie inaczej niż my rozumie tak kluczowe dziś dla nas bezpieczeństwo, i w innym zupełnie politycznym momencie - niż amerykańscy republikanie - jest dziś PiS.

Najważniejsze i kluczowe jednak jest to, że polskie społeczeństwo – i to zresztą zasługa samej prawicy – jest dziś w zbyt podmiotowe, suwerenne i samodzielne, by swe polityczne decyzje podporządkować zewnętrznym wpływom czy tendencjom.