"Wyborcza" komentuje wyłudzenie prenumeraty przez Gmyza. "Mamy zniżkę dla TVP"

Korespondent Telewizji Polskiej Cezary Gmyz wykorzystał promocję, jaką "Gazeta Wyborcza" przygotowała dla młodzieży i, podając się za studentkę, wyłudził prenumeratę strony internetowej dziennika. Szefowie gazety skomentowali zachowanie dziennikarza TVP.

"Gazeta Wyborcza” z okazji wyborów samorządowych przygotowała specjalną ofertę dla młodych ludzi, którzy pierwszy raz wezmą udział w głosowaniu. Dotyczy ona przedziału wiekowego 18-22 i obowiązuje do 30 listopada 2018 r. Aby otrzymać dostęp do strony, chętni musieli podać swój PESEL.

Postępowanie korespondenta TVP w Berlinie wzbudziło lawinę prześmiewczych komentarzy w internecie. Do sprawy postanowiło odnieść się również kierownictwo "Wyborczej". - To zwyczajne wyłudzenie, tym bardziej skandaliczne, że dokonane przez prominentnego dziennikarza mediów publicznych. Nie ma na nie żadnego wytłumaczenia, a publiczne chełpienie się kradzieżą jest czymś, co trudno pojąć – komentuje Jerzy Wójcik, wydawca "Gazety Wyborczej”.