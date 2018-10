Dziennikarz Cezary Gmyz udał studentkę, by czytać "Wyborczą". Nie ma wyrzutów sumienia

Korespondent TVP w Berlinie Cezary Gmyz wygenerował fałszywy PESEL, by czytać za darmo "Gazetę Wyborczą". Uważa, że mógł to zrobić, bo sama procedura jest dla niego wyłudzaniem danych.

Korespondent TVP w Berlinie przyznał, że nie ma z tym żadnego etycznego problemu. "Nie mam żadnych wyrzutów sumienia z tego powodu. Uważałem, że wyłudzanie PESELi w ten sposób jest co najmniej kontrowersyjne. Więc sprawdziłem, czy można to obejść. Pisałem o tym już na Twitterze. Sama Gazeta jest owocem zwykłego złodziejstwa. Ukradziono ją Solidarności" - dodał w kolejnym wpisie.

I przyznał, że po tygodniu przestał korzystać z prenumeraty. "(...) Bo mi się mózg zagotował, zwłaszcza po tym jak sczyszczono Sroczyńskiego" - uznał. I stwierdził, że "poprzednio porzucił lekturę po sprawie Torańskiej i Domosławskiego". "Dziś to sekta jest" - zaznaczył.

