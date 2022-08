Wyborcy w sondażu rozliczają PiS. "Jesteśmy w momencie przełomowym"

- To wszystko zaczęło się zmieniać począwszy od kwestii aborcji, która bardzo mocno uderzyła - z innymi czynnikami - w notowania Prawa i Sprawiedliwości. Dochodzi do tego kontekst społeczno-ekonomiczny ostatnich kilku miesięcy, związany z kosztami życia itd. To wszystko dociera do wyborców PiS - dodaje.