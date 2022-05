Wybił szybę w autobusie. Nastolatka raniona odłamkami szkła

Zatrzymany 21-latek po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia. - Ale to niejedyne kłopoty, jakie go czekają. Mężczyzna odpowiada prawdopodobnie za liczne kradzieże w sklepach w Gorzowie Wielkopolskim, za co może usłyszeć kolejne zarzuty - przekazał podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.