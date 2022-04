11-latek kierował mazdą. Samochód dachował

Utknął między kabiną a naczepą tira. Przejechał tak 20 km

Do niecodziennego zdarzenia doszło na rondzie w Piszu. Mężczyzna utknął między kabiną a naczepą tira. 19-latek jechał tak 20 km aż do Rucianego - Nidy. Wołał do kierowcy, żeby się zatrzymał. Ten jednak go nie słyszał. Teraz 19-latka czekają konsekwencje za skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie.