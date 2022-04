Utknął między kabiną a naczepą tira. Przejechał tak 20 km

Policjanci z Pisza otrzymali niecodzienne zgłoszenie. Dotyczyło mężczyzny, który utknął między kabiną a naczepą tira. Do zdarzenia doszło na rondzie w Piszu. 19-latek jechał tak 20 km aż do Rucianego - Nidy. Teraz czekają go konsekwencje za skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie.