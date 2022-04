Żory. Siekierą zdemolował drzwi wejściowe do sklepu

20 kwietnia do marketu w dzielnicy Rój w Żorach wszedł mężczyzna. Zaczął kraść przedmioty ze sklepu. Zareagowała na to ochrona, która zamknęła go w wiatrołapie. Widząc zablokowane drzwi, mężczyzna zaczął demolować je siekierą, którą miał przy sobie.