W Oświęcimiu bus wpadł do jeziora. Zginęła jedna osoba

Jak informuje portal oświęcim112.pl , do wypadku doszło około godziny 1.38 na ulicy Szpitalnej. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca dziewięcioosobowego busa z powodu gęstej mgły nie zauważył zakrętu. Wjechał prosto do zbiornika C w jeziorze Kruki.