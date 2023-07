Wulkan na Islandii obudził się. Lawa, dym i ostrzeżenia dla mieszkańców

Na Islandii doszło do erupcji wulkanu Fagradalsfjal, który znajduje się na półwyspie Reykjanes. Do poniedziałkowej eurupcji doszło w niezamieszkałej części ok. 30 km od stolicy kraju - Reykjaviku. Spektakularne nagrania z wypływającą lawą, dymem i ogniem opublikowała agencja Associated Press. Zmieniający się wiatr wpływał na przemieszczanie się szkodliwych gazów po erupcji. Władze wydały ostrzeżenia dla mieszkańców i turystów z apelem o unikanie okolic miejsca wystrzałów lawy i zamknięcie okien. Nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia dla ludzi. Wiadomo, że wybudzenie się wulkanu nie zakłóciło również pracy lotniska Keflavik. Erupcja Fagradalsfjal jest następstwem setek mniejszych trzęsień ziemi, do których dochodziło w ostatnich tygodniach w tej części Islandii.