Wulgaryzmy na proteście. Prawomocna decyzja sądu ws. studentki

- Ludzie wychodzą na ulice gdy czują, że ich wartości, w które głęboko wierzą są w niebezpieczeństwie, że ich prawa są zagrożone, albo gdy nie zgadzają się z decyzjami rządzących. Odnosi się to zarówno do strajków kobiet, jak i do Marszu Wolnych Polaków - stwierdziła.