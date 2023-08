Wulgarny atak w Krakowie. "Twoje dziecko jest mniej warte od śmiecia"

Kobieta próbowała tłumaczyć, że dzieci nie zrobiły tego celowo, na co mężczyzna odpowiedział, że go to "ch*j interesuje". Następnie, razem z towarzyszącą mu kobietą, zaatakowali Ukrainkę za to, że trzyma buty na ławce. Ta tłumaczyła, że mógł ją boleć brzuch. - Mnie to ch*j interesuje, nie jesteś człowiekiem, bym to respektował, jesteś Ukraińcem pier***olonym - mówił. Mężczyzna następnie wulgarnie kazał przepraszać.