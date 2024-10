Wulgarne hasła na Campus Polska? Policja i prokuratura bada sprawę

Oburzenia nie kryli politycy Prawa i Sprawiedliwości. "Mamy w rządzie meneli, każdy wie o co biega" – napisał w serwisie X były premier Mateusz Morawiecki. Zareagował też szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. - Panowie Szłapka i Nitras, jako DJ-e nie osiągną sukcesu, zresztą są tak marnymi DJ-ami, jak i marnymi ministrami - ocenił Mariusz Błaszczak. Podkreślił przy tym, że to, co się wydarzyło na Campusie to wielki skandal i nie pozwoli na jego wyciszenie.