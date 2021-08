Wtargnął do cudzego mieszkania i zasnął. Badanie dało przerażający wynik

- Kobieta usłyszała głośne pukanie. Gdy podchodziła do drzwi, które - jak się okazało - nie były zamknięte, do jej mieszkania wszedł nieznany, młody mężczyzna. Bełkotał coś niezrozumiale i nie reagował na prośby o wyjście. Kobiecie nie udało się wypchnąć go na korytarz, dlatego zaczęła wzywać pomocy. Na krzyki zareagował pracujący w bloku mężczyzna. Gdy przybiegł pomóc kobiecie, intruz upadł na podłogę, po czym zasnął. Tak zastali go wezwani na interwencję policjanci - przekazał nadkom. Adam Szeląg z rzeszowskiej policji.