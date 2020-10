Wszystkich Świętych. Apel do arcybiskupa Gądeckiego i premiera Morawieckiego

Władze Sopotu wystosowały pismo do arcybiskupa Stanisława Gądeckiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego . Chodzi o organizację Wszystkich Świętych w obliczu pandemii koronawirusa w Polsce. List został podpisany przez prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego oraz wiceprezydenta miasta Marcina Skwierawskiego.

"Zbliża się 1 listopada, dzień Wszystkich Świętych, kiedy miliony Polaków odwiedzają groby swoich bliskich na cmentarzach w całym kraju. W tym roku będzie to dzień szczególny. Pandemia nie zwalnia tempa, a liczba zakażonych rośnie z dnia na dzień. Na skutki zakażenia koronawirusem szczególnie narażone są osoby starsze, często osłabione innymi chorobami" - czytamy w dokumencie.

Autorzy listu zwracają się do władz kościelnych i państwowych z prośbą o podjęcie dodatkowych działań i wydanie stosownych rozporządzeń. Cel to zminimalizowanie możliwości rozprzestrzeniania się epidemii na cmentarzach.

Koronawirus. Medycy zarobią lepiej? Stanisław Karczewski zdradza szczegóły

"Apelujemy o wydanie dyspensy od udziału we Mszy Świętej w dniu Wszystkich Świętych" - dodano. Chodzi o to, by 1 listopada msze święte były odprawiane z taką liczbą wiernych, która zagwarantuje bezpieczeństwo.