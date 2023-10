Wszystkich Świętych 2023. Czy w piątek 3 listopada obowiązuje post?

Wszystkich Świętych to święto ustawowo wolne od pracy. Dla katolików stanowi natomiast uroczystość nakazaną, co oznacza, że 1 listopada są zobowiązani do uczestniczenia we mszy świętej. Zaduszki, wypadające dzień później nie są dniem wolnym ani nakazanym, jednak stanowią ważne święto kościelne. Co z 3 listopada? Czy obowiązuje wtedy dyspensa?