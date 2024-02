"Wszyscy się zakwalifikowali". Kto zostanie prokuratorem krajowym?

W komunikacie wydanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości w środę poinformowano, że wszystkie pięć zgłoszeń, które wpłynęły do resortu, spełnia wymagania formalne. Oznacza to, że kandydatami na stanowisko prokuratora krajowego są: Dariusz Korneluk, zastępca prokuratora krajowego; Katarzyna Kwiatkowska, prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie, delegowana do Prokuratury Krajowej; Agnieszka Leszczyńska, prokurator okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim; Jacek Skała, prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, delegowany do Prokuratury Krajowej; oraz Ewa Wrzosek, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa–Mokotów.