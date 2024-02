Bilewicz: Gabinet prokuratora Barskiego został zaplombowany

Decyzja Ministerstwa Sprawiedliwości

12 stycznia Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że Jacek Bilewicz, prokurator Prokuratury Krajowej, został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego. Również tego dnia minister sprawiedliwości Adam Bodnar wręczył Dariuszowi Barskiemu "dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej w dniu 16 lutego 2022 przez poprzedniego Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobro, zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych" -poinformował resort w serwisie X (dawniej Twitter). "Od 12 stycznia 2024 roku Pan Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego" - dodano.