Tobiasz Bocheński: mieszkam w Warszawie. Od roku

- Wydaje mi się, że właśnie to jest kluczem do wyborów samorządowych, że powinniśmy rozmawiać o ważnych dla warszawiaków sprawach. Powinniśmy uciekać w czasie wyborów samorządowych od tematów ogólnopolskich, bo gdy warszawska rodzina siada i ma być temat Warszawy, to nie jest to temat parady równości, nie jest to temat aborcji, nie jest to temat kary śmierci. To są korki, to jest dostępność mieszkań. Ja jestem takim kandydatem, który może o tym rozmawiać - odparł Bocheński.