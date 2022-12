Wszedł na zamarznięty staw w Starym Sączu. Kamera nagrała dramatyczny moment

O krok od tragedii na zamarzniętym stawie w Starym Sączu. Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 20 w Starym Sączu udostępniło Wirtualnej Polsce przerażające nagranie z kamery monitoringu. Na jednym ze zbiorników pojawił się mężczyzna, który stąpał i ślizgał się po tafli lodu. Po chwili cienki lód się pod nim załamał. Mężczyzna próbował wydostać się na powierzchnię. Wszystko działo się w Wigilię Bożego Narodzenia. Jak podkreślili członkowie Koła PZW nr 20, niewiele brakowało, by doszło do prawdziwej tragedii. - Głupota mogła doprowadzić do tragedii. Prawdopodobnie gdyby nie pomoc kolegów ten człowiek byłby już martwy - skomentowali nagranie autorzy. Jak przyznali Wirtualnej Polsce, zainstalowany na łowisku monitoring służy społeczeństwu i pomaga w szybkim rozpoznawaniu wszelkich zagrożeń. Dzięki czujności członków koła wędkarskiego nikomu nic się nie stało. Nagranie opublikowano w sieci ku przestrodze, apelując o rozwagę. "Pod żadnym pozorem nie wchodźcie na lód. Pokrywa jest cienka i krucha, dodatkowo nierównomiernej grubości" - przypomnieli wędkarze.