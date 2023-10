"Wstydzę się, że jestem Polką". Kandydatka KO zareagowała na oburzenie po nagraniu

- Jest mi wstyd, jest mi głupio przyznawać się do tego, że jestem Polką. Wszyscy nas uważają na całym świecie za idiotów i debili. I taka jest prawda. Niestety ludzie, którzy głosują na PiS, to są ludzie ograniczeni. Trzeba to powiedzieć głośno: ograniczeni, nieobyci, niejeżdżący i niewiedzący, co się o nich sądzi. Zmieńcie się ludzie, ogarnijcie się, bo obudzicie się, k***a, w Białorusi - mówiła w swoim wystąpieniu kandydatka Koalicji Obywatelskiej.