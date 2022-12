"Wstydu nie mają". TVP zarobiła najwięcej. Ale na liście jest też fundacja Rydzyka

- Celem kampanii jest dotarcie do wszystkich uprawnionych do otrzymania wsparcia. Graniczne terminy dla poszczególnych form wsparcia to: 31 października dla dodatku osłonowego, 30 listopada dla dodatku węglowego i dla innych źródeł ciepła; do 31 stycznia 2023 r. dla dodatku elektrycznego, do 30 czerwca 2023 r. w przypadku oświadczenia dotyczącego zwiększenia limitu zamrożonej ceny energii elektrycznej - informuje minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.