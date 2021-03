Wstrząsy na Pacyfiku. Nowa Zelandia zagrożona tsunami

Jak informuje theguardian.com, Narodowa Agencja Zarządzania Kryzysowego Nowej Zelandii (Nema) wydała krajowe ostrzeżenie przed tsunami. "Mieszkańcy wybrzeża muszą natychmiast przenieść się do najbliższego wzniesienia, ze wszystkich stref ewakuacji tsunami lub tak daleko w głąb lądu, jak to możliwe. Nie zostawajcie w domach - ogłosiła Agencja Zarządzania Kryzysowego. Obszary zagrożone to wschodnie wybrzeże Wyspy Północnej od Cape Runaway do Tolaga Bay. W innych obszarach przybrzeżnych spodziewane są silne prądy.