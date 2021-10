Wstrząsający raport u papieża Franciszka. "Przyjął go z bólem"

Liczbę sprawców we Francji szacuje się na co najmniej 3 tysiące. 80 proc. ofiar to dorastający chłopcy w wieku od 10 do 13 lat. Komisja badająca sprawę pedofilii we Francji zarzuciła władzom Kościoła katolickiego w tym kraju lekceważenie problemu pedofilii, a także systemową ochronę sprawców.