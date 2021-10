Wstrząsający raport o ubóstwie. "Powinien poruszyć wszystkich polityków"

Zgodnie z raportem przygotowanym przez Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu, aż 2 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Tylko w 2020 r. ich liczba zwiększyła się o 378 tys. osób. Alarmujące dane skomentował w programie "Newsroom WP" prof. Sławomir Sowiński z UKSW. - Myślę, że to taka informacja, która powinna poruszyć wszystkich polityków. Pokazuje ona też, że same transfery socjalne czy finansowe nie wystarczą. Dobra polityka społeczna to także współpraca z samorządami, które mają narzędzia i instrumenty, by zwalczać biedę, ale także kwestia pewnej edukacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi, a wreszcie, rozwój instytucji państwowych, które mają się polityką społeczną zajmować - stwierdził. Zdaniem profesora, Prawo i Sprawiedliwość próbuje przekonać Polaków, że wystarczy dać im pieniądze, żeby poprawili swój status. - Nie zawsze tak jest. Do tego dochodzi inflacja, która jest cichym, uderzającym w społeczeństwo podatkiem - tłumaczył prof. Sławomir Sowiński.