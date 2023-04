Wstrząsające zabójstwo. Marcin W. szukał wcześniej Pauliny

- Latami zbierała się w nim złość i nienawiść. Odkucie się, że nie było tak jak on chciał. Miał obsesję - mówi pani Małgorzata, ciotka zamordowanego. Według niej i ojca Pauliny Marcin W. nie pogodził się, że został odrzucony. Cztery lata wcześniej próbował ją porwać. To wtedy zamknięto go w zakładzie. - Córka miała tego dosyć. Twierdzili, że jak będzie w jakimś obszarze zamkniętym, to będzie lepiej - mówi ojciec zamordowanego Patryka.