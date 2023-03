Sąsiedzi Marcina W. ujawniają nowe fakty. "Ona też się go bała"

- Znałam go i jego rodzeństwo. Łącznie wychowywała się ich tu szóstka. Słyszałam, że był w szpitalu psychiatrycznym. Ileś razy przedłużali mu pobyt. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co taki człowiek ma w głowie. Zanim go zatrzymali, bałam się. Wczoraj nie byłam na spacerze, bo wiem, że on znał tu każdą kryjówkę i mógł gdzieś grasować - dodaje inna młoda kobieta.