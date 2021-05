Wstrząsające porządki w polskiej misji. Ojciec Gużyński ostro skomentował

"Gazeta Wyborcza" ujawniła we wtorek szokujące informacje o polskiej misji w Kamerunie, prowadzonej przez byłego dominikanina ks. Dariusza Godawę. - Czytając to przeżywałem parę rzeczy na raz. I złość, i ból, bo kiedy człowiek po prostu, po ludzku pomyśli, że ksiądz w taki sposób zachowuje się wobec dzieci, to musi serce pęknąć - stwierdził gość programu "Newsroom" w WP o. Paweł Gużyński, dominikanin. W ten sposób odniósł się do pytania, co czuł, gdy czytał ten materiał. Dodał jednak, że należy zdystansować się od tych emocji i zadać sobie pytanie: dlaczego tak się dzieje? - To jest kolejny ze skandali, który nam pokazuje jak źle jest sprawowana władza w Kościele - stwierdził dominikanin. - Nasz zakon mu zaufał. Zaufał, że jedzie głosić ewangelię i służyć ludziom - mówił o. Gużyński. - I na zaufaniu pozostano, ten człowiek nie został skontrolowany przez zakon. I to jest ten błąd w strukturze władzy Kościoła. Tu, wbrew pozorom, jest podobieństwo z wcześniejszą sprawą, o której rozmawialiśmy - o kryciu pedofilów. Tam też nie było odpowiedniego systemu kontrolnego i weryfikacji. Przestępcy mogli działać swobodnie i popełniać swoje ohydne czyny i tutaj podobnie: zaufano człowiekowi, on stworzył pozytywne wrażenie, że jedzie pomagać dzieciom, że troszczy się o los tych najsłabszych, a tymczasem robił rzeczy zupełnie inne - mówił o. Gużyński. Nawiązał też do tekstu dominikanina, który pojawił się na stronach "Gościa Niedzielnego", zatytułowanego "Lekcja Congara". - Podtytuł, wyrażający główną tezę tego tekstu, brzmi: "Jeśli wierzymy, że Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa, bunt przeciwko biskupom oznacza Jego okaleczanie". Dlaczego do tego nawiązuję? Bo ten tekst wyraża, jak w pigułce, złą mentalność, fatalne myślenie o Kościele, które bardzo często formułuje oskarżenia moralne i religijne przeciwko tym, którzy chcą poddać weryfikacji działania biskupów i księży - ocenił o. Paweł Gużyński.

Rozwiń