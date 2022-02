Wstrząsające nagrania z Ukrainy [WIDEO]

Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. W internecie pojawiły się wstrząsające nagrania pokazujące przemieszczanie się rosyjskiego sprzętu wojskowego na terytorium Ukrainy. Rosjanie dotarli do centrum Kijowa. Słychać strzały. Mieszkańcom stolicy rozdawana jest broń. Ukraiński sprzęt wojenny wjeżdża do Kijowa, by bronić miasta.