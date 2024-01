Wstrząsające morderstwo 6-letniego Olka. Są nowe informacje

Kobieta wyprowadziła się do rodziców. - Zamieszkała tam z dziećmi. Karolina i Grzegorz później jeszcze przez jakiś czas próbowali ratować małżeństwo. Grzegorz zamieszkał nawet z żoną u jej rodziców, ale to niczego nie poprawiło. On musiał się stamtąd wyprowadzić – powiedział rozmówca "Faktu".