Działo się, gdy byłeś w pracy. Niemieccy rolnicy pod specjalnym nadzorem

Szefowa MSW Niemiec Nancy Faeser zapowiedziała w środę, że organy bezpieczeństwa będą uważnie przyglądać się próbom instrumentalizacji i wykorzystywania protestów niemieckich rolników przez środowiska prawicowych ekstremistów. W trwających od kilku dni rolniczych demonstracjach i blokadach na terenie całego kraju biorą udział dziesiątki tysięcy osób. Rolnicy protestują przeciwko polityce oszczędnościowej rządu. W niektórych miejscach do demonstrantów dołączają osoby, propagujące skrajne poglądy. Pojawiają się "szubienice do symbolicznego wieszania polityków" oraz nienawistne hasła. "To dobrze, że związki rolnicze tak wyraźnie odcięły się od usiłowań prawicowych ekstremistów i wrogów demokracji, którzy chcą przejąć kontrolę nad protestami i wykorzystać je" - skomentowała Faeser.