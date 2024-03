Wstrząsające informacje. Księżna Kate: mam raka

Powiedziała również, że to był wielki szok i wraz z Księciem Williamem chcieli poradzić sobie z tym prywatnie dla dobra ich rodziny. - Zanim rozpoczęłam leczenie, potrzebowałam czasu, aby dojść do siebie po poważnej operacji. Ale co najważniejsze, zajęło nam trochę czasu, aby wyjaśnić wszystko George'owi, Charlotte i Louisowi w odpowiedni dla nich sposób i zapewnić ich, że wszystko będzie dobrze - powiedziała księżna Walii.