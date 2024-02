Karol III ma nowotwór. Do Pałacu Buckingham płyną słowa wsparcia

W imieniu całego kraju życzenia szybkiego powrotu do zdrowia przesłał premier Rishi Sunak. "Życzę Jego Królewskiej Mości pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia. Nie mam wątpliwości, że wkrótce wróci do pełni sił i wiem, że cały kraj będzie mu życzył wszystkiego najlepszego" - napisał.