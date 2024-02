Niemieckie media o PiS. Weber wyklucza współpracę z Kaczyńskim

Europa nie jest twierdzą

W wywiadzie dla KNA przewodniczący EPL opowiedział się za zaostrzeniem przepisów azylowych. - Wiemy, że 60 proc. osób, które docierają do Niemiec, nie ma prawa do azylu. Chodzi o kontrolę granic. Nie każdy, kto tego chce, może przekraczać granice – powiedział niemiecki polityk. Weber odrzucił zarzut, że Europa staje się "twierdzą". - Europa przyjęła miliony Ukraińców i Syryjczyków. Europa przyjęła wiele osób ubiegających się o azyl – podkreślił, dodając, że życzyłby sobie, aby Kościół katolicki zajął w sprawach migracji "jasne stanowisko". W tym kontekście wskazał na Polskę. - Z kręgu polskich biskupów dociera inne stanowisko niż to, które reprezentuje Niemiecka Konferencja Biskupów – zaznaczył.