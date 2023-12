Wstrząs na pogrzebie w Panamie. Zamiast dziecka - lalka w trumnie

Podczas przygotowań do pogrzebu w Bugaba w prowincji Chiriquí, babcia ze strony ojca zmarłego dziecka, Duviera Alexandera Moralesa, zorientowała się, że zostali oszukani. Gdy otworzyła trumnę, zauważyła, że na ciele dziecka znajdowały się rękawiczki i buciki, co było niedopuszczalne. Po zdjęciu butów okazało się, że była to lalka.