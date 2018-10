Współpracownik ojca Rydzyka chce zmienić polskie godło. "Na koronie powinien być krzyż"

Wraca temat umieszczenia krzyża w koronie orła w polskim godle. Tym razem z inicjatywą wystąpił były poseł PiS Andrzej Jaworski, najbliższy współpracownik ojca Tadeusza Rydzyka. – W 100-lecie odzyskania niepodległości czas przywrócić krzyż na koronę w polskim godle - uważa Jaworski. Jego zdaniem, krzyż oznaczałby podkreślenie suwerenności Polski.

Godło państwowe w obecnym stanie funkcjonuje od 1927 roku (East News, Fot: Stanisław Kowalczuk)

Andrzej Jaworski to były poseł PiS, który pełnił również funkcję wiceprezesa PZU i członka zarządu Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier”. Jakiś czas temu został zawieszony w prawach członka partii. O zawieszenie miał wnioskować osobiście prezes Jarosław Kaczyński. Powód? Jaworski nie poparł kandydata PiS na prezydenta Gdańska Kacpra Płażyńskiego. Decyzja o dalszych losach byłego posła ma zapaść po II turze wyborów samorządowych.

Niezrażony tym Jaworski, mając poparcie środowisk związanych z Radiem Maryja, powołał właśnie akcję społeczną: „Dla Polski w 100-lecie Niepodległości”. – Skoro rozpoczęły się prace nad zmianami w godle Polski, to myślę, że w 100-lecie odzyskania niepodległości czas powrócić Krzyż na koronę – napisał Jaworski na Twiiterze.

W rozmowie z nami wyjaśnia, że jego inicjatywa ma zapoczątkować dyskusję na ten temat, w jak najszerszym gronie. – W stulecie odzyskania niepodległości musimy zwrócić uwagę także na to, co jest bardzo istotne dla naszego życia czy wartości. Przywrócenie zamkniętej korony uwieńczone krzyżem może być naszym społecznym wkładem w uczczenie tej rocznicy. Do naszej akcji zapraszamy wszystkie środowiska, dla których ważna jest tradycja i historia naszego kraju – mówi WP Andrzej Jaworski.I jak dodaje, zamknięta korona z krzyżem symbolizowałaby suwerenność naszego kraju. - Zamknięta korona w herbie państwa oznaczała zawsze, że jest ono w pełni suwerenne, w pełni niezależne od jakichkolwiek „ziemskich” czynników. Nad danym państwem był już tylko Bóg. Nikt więcej – dodaje Jaworski.

Inicjatywa Jaworskiego zbiega się w czasie z nowelizacją ustawy o godle, barwach i hymnie RP, która ma być gotowa na setną rocznicę odzyskania niepodległości w 2018 roku. Od dwóch lat pracuje nad nią resort kultury z Komisją Heraldyczną działającą przy MSWiA. Zmiany mają dotyczyć jedynie kwestii graficznych. Według „Rzeczpospolitej”, skrzydła orła, które teraz nie są identyczne, mają być lustrzanymi odbiciami. Na koronie będą prześwity. A nogi orła mają być całe złote.

Według specjalistów, w obecnej ustawie godło występuje tylko w wersji rysunkowej. Jeśli ktoś chce użyć tego wzoru musi skorzystać z fotografii albo narysować go na nowo, co w dzisiejszych czasach jest niewystarczające. Twórcy nowych przepisów chcą również precyzyjnego określenia odcieni czerwieni. Największe szanse mają karmazyn lub cynober, stosowane w dwudziestoleciu międzywojennym. Powodem zmian jest niedostosowanie godła do obecnych standardów technologicznych.

Przypomnijmy, krzyż zdobił koronę orła w latach 1919 – 1927. Usunięto go dekretem prezydenta Ignacego Mościckiego z dnia 13 grudnia 1927 r. Od tamtej pory orzeł występuje z tzw. koroną otwartą i bez krzyża.

W ubiegłym roku, wicepremier i minister kultury Piotr Gliński pomysły umieszczenia krzyża na godle nazwał „medialną sensacją”. - To jest też jakaś wrzutka, o której się mówi i nie wiem, jakie będą konkluzje. Nie ma decyzji, to są raczej sensacje medialne, że my chcemy coś przyspieszać, coś chcemy narzucać. To jest spokojna praca, przecież nikt nas nie pogania - powiedział wicepremier. Obecne stanowisko resortu kultury nie jest jeszcze znane.