Współpracownica Morawieckiego zatrzymana. "Wygląda bardzo niedobrze"

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy osoby w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). Prokuratura przedstawiła łącznie sześć zarzutów Annie W. Markowi W. oraz Pawłowi K. Anna W. to była dyrektorka biura premiera Mateusza Morawieckiego. Przedstawiono jej zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie, 3,5 miliona złotych. Osobą wręczającą miał być właściciel marki Red is Bad. Posłanka KO Joanna Kluzik-Rostkowska w programie “Tłit” WP zwróciła uwagę, że cała sprawa ma swój początek jeszcze w czasie, gdy u władzy był PiS. Sytuacja jest skandaliczna. Chodzi o bardzo duże kwoty pieniędzy. Ja cieszę się, że prokuratura jest bardzo rzetelnie zaangażowana i myślę, że nie wszystko jeszcze wiemy, bo zawsze tajemnica śledztwa jest ważna - stwierdziła. Kluzik- Rostkowska skomentowała także doniesienia ws. współpracowniczki Morawieckiego. - W takim sensie konotacji politycznych, no to dla Mateusza Morawieckiego, wygląda bardzo niedobrze - stwierdziła. - Ja powiem tak, z punktu widzenia polityki ta sytuacja na pewno dla byłego szefa rządu jest bardzo niekomfortowa i tę sytuację jakoś tam w sensie politycznym wikła - dodała.