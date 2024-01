Współpraca Duda - Tusk. Kalisz podaje przykład z przeszłości

Jak duży wpływ na prezydenta ma Marcin Mastalerek? Czy mógłby go skłonić do sprzyjania Donaldowi Tuskowi w kontrze do Jarosława Kaczyńskiego? - Może być chwila uprzejmości, ale żeby zaufać sobie? To ja w to nie wierzę. Nie wierzę w kohabitację premiera Donalda Tuska z prezydentem Andrzejem Dudą. Od razu mówię - z powodu działań prezydenta Dudy - mówił w Wydaniu Specjalnym Programu Wirtualnej Polski Ryszard Kalisz. Były szef Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego przypomniał kohabitację z rządem Jerzego Buzka. - My też tam na początku mieliśmy kłopot. Też w tym uczestniczyłem. Skończyło się na tym, że w każdym posiedzeniu rządu brał udział przedstawiciel Kancelarii Prezydenta. Pan premier Buzek i decydująca część ministrów była z tego bardzo zadowolona. Mogliśmy w sposób bardzo efektywny ustalać działania dwóch członów władzy wykonawczej. Do dzisiaj jestem zaprzyjaźniony z ministrami rządu Buzka. Czy dziś to jest możliwe? Uważam, że nie. Kwaśniewski był osobą koncyliacyjną. W przypadku prezydenta Dudy mamy do czynienia z osobą, która ciągle chce coś ugrać - dodał.

