Wspiera rolników. Mocne słowa w Poznaniu: "Plują nam w twarz, chcą zabrać wszystko"

- Unia Europejska jest skończona. My Polacy, tak ciężko doświadczeni przez komunizm, totalitaryzm, musimy Unii powiedzieć "dziękujemy". To są decyzje katastroficzne. Nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy - stwierdził stanowczo przed kamerą WP mieszkaniec Poznania Michał Klimaszyk. Reporter WP Jakub Bujnik jest obecny na proteście rolników w Poznaniu. W pewnym momencie podszedł do niego mężczyzna, który okazał się być zwykłym mieszkańcem miasta, solidaryzującym z protestującymi i będącym przeciwnikiem UE. W mocnych słowach odniósł się do najnowszych pomysłów Unii Europejskiej, a także uderzył w polityków. - Plują nam w twarz. Mają nas za idiotów, ośmieszają nas, chcą nam zabrać wszystko - przyznał mieszkaniec Poznania. Obecny protest w Polsce różni się od tego, co mogliśmy zobaczyć we Francji czy Belgii, gdzie w pewnym momencie zapanował chaos, a rządowe budynki i lokalne drogi były dewastowane przez protestujących. Klimaszyk zwracał się do rządzących, by zobaczyli te różnice i spojrzeli na polskich rolników z lepszej perspektywy. - Wielkopolscy rolnicy, mam nadzieję, że w całej Polsce zachowali się właściwie. Nie dewastują, tak jak rolnicy w zachodniej Europie, którzy przekraczają wszystkie normy, a przed polskim urzędem wojewódzkim w Poznaniu stoi tylko obornik w taczce. Nie niszczmy biednej Polski, bo już z niej niewiele zostało - apelował nasz rozmówca.