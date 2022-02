Wsparcie wschodniej flanki NATO. Wylądował kolejny amerykański hercules

"Kolejne samoloty USA lądują w Polsce . To jeden z etapów przygotowawczych do przemieszczenia sił Stanów Zjednoczonych. Wkrótce do Polski dotrą siły 82 Dywizji Powietrznodesantowej, jednej z najbardziej renomowanych jednostek USA" - napisał na Twitterze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.