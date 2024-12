Wsparcie UE dla naukowców. Polacy zdradzili, co myślą

- Świat powinien się rozwijać, a szczególnie jeśli chodzi o zdrowie. - Potrzebujemy rozwoju nauki. Jest ważna, ponieważ musimy eksplorować świat. - Społeczeństwo polskie powinno przygotowywać się na innowacje, a nie żyć w zamierzchłych czasach - mówili mieszkańcy Białegostoku zapytani, co sądzą o dofinansowaniach programów dla naukowców przez UE. Unia Europejska oferuje szereg programów finansowania dla naukowców i instytucji badawczych, których celem jest wspieranie innowacji, badań naukowych i międzynarodowej współpracy. Polscy naukowcy coraz częściej korzystają z programów UE. Mieszkańcy Podlasia zgodnie przyznali, że jednym z ważniejszych aspektów rozwoju kraju jest nauka i pieniądze UE mogą tylko w tym pomóc, jeśli będą lokowane w odpowiednich miejscach. - Myślę, że to dobrze, jeśli to ma nam pomóc, to jak najbardziej. - Na pewno dobrze, nie zwijać się, tylko rozwijać. - Bardzo dobrą rzecz robi Unia Europejska - komentowali Polacy na ulicy. Polscy badacze zdobywają granty ERC, a uczelnie techniczne i instytuty badawcze współpracują w międzynarodowych konsorcjach. Przykładem jest udział w projektach z zakresu energii odnawialnej, badań kosmicznych czy nanotechnologii. Polscy naukowcy i instytucje badawcze aktywnie uczestniczą w programach UE, zwłaszcza w Horyzoncie Europa oraz wcześniejszych inicjatywach, takich jak Horyzont 2020. Instytucje takie jak Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wspierają aplikowanie do tych programów, oferując szkolenia i pomoc w przygotowaniu wniosków. Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.