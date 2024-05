Chciał tylko wyjąć czapkę. Tragiczne doniesienia z Giżycka

- Jednemu z żeglarzy pod Mostem Sztynorckim silny podmuch wiatru zwiał czapkę do wody, a on za nią wskoczył. Nie miał siły, by dopłynąć do jachtu, załoga podjęła go z wody bez oznak życia i rozpoczęła masaż serca. Wezwano nas na pomoc, nasi ratownicy rozpoczęli masaż z użyciem defibrylatora, potem dowieźliśmy do tej łodzi ratowników z karetki kołowej. Udało się przywrócić panu akcję serca - powiedział PAP Dylewski. Mężczyznę przewieziono do szpitala w Giżycku, gdzie zmarł - powiedziała Wirtualnej Polsce st. post. Magdalena Hrynkiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie.