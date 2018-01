Wściekły nietoperz podrapał 6-latka. Dziecko zmarło

Zmarł 6-letni chłopiec, którego podrapał nietoperz chory na wściekliznę. Zwierzę znalazł ojciec chłopca, który widząc, że jest chore, wsadził je do wiadra. Zabronił swojemu synowi tam zaglądać, dziecko jednak nie posłuchało zakazu i włożyło do pojemnika rękę.

Do zgonu chłopca doszło w szpitalu w Orlando (Floryda). Według relacji ojca, 6-latek miał dotknąć chorego nietoperza, który natychmiast go podrapał - Powiedział, że to tylko zadrapanie, ale szybko wszystko wygooglowałem. Pisano, żeby przez pięć minut myć ręce mydłem pod ciepłą wodą - tłumaczył tata chłopca.