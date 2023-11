Wrzucają ich do dołu i każą płacić. Ujawniła skandal w rosyjskiej armii

Do dołu za odmowę wykonania rozkazu

Jak opowiadali swoim bliskim zmobilizowani, do dołu trafiają ci, którzy "odmawiają wykonania zadań". Z dziury można wyjść tylko za opłatą - 400 tysięcy rubli (ok. 17,8 tys zł). Dowódcy znaleźli także okrutny sposób na to, by wojskowi zapłacili szybciej. Według Olgi dowódcy każą im się rozebrać do naga. Zmobilizowani na filmie twierdzą, że wideo zostało nakręcone jesienią, gdy pojawiły się już pierwsze przymrozki.