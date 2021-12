Wrzawa po słowach Kaczyńskiego. Wiceminister tłumaczy

Na środowym posiedzeniu klubu PiS Jarosław Kaczyński miał, według naszych rozmówców, stwierdzić, że "Niemcy chcą budować IV Rzeszę". Wypowiedź prezesa partii rządzącej odbiła się szerokim echem w innych mediach. Co na to wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski? - Nie będę potwierdzał, czy takie słowa padły, czy nie, co jest za zamkniętymi drzwiami. Nie będę potwierdzał, o czym rozmawiamy - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. W ocenie Ozdoby jest to "niezrozumiałość historyczna". - Idziemy w konstrukcję federalizacji Europy, gdzie państwa będą pod realnym wpływem jednego ośrodka decyzyjnego i to ma być Berlin. To jest idea koalicji, która powstaje u naszych zachodnich sąsiadów. Historia pokazuje, że to nie jest po raz pierwszy. Niemcy mają co jakiś czas zapędy, w Europie co chwilę dominują - tłumaczył wiceminister.