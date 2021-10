Wrzawa po słowach Hołowni. Prof. Maksymowicz dolał oliwy do ognia

- To, co dzisiaj robi rząd PiS, to najlepszy prezent, jaki mógłby wymarzyć sobie Aleksandr Łukaszenko - ocenił lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia w Polsat News, odnosząc się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. - Jeżeli byłby sklep z polskimi rządami, to Łukaszenko kupiłby sobie właśnie taki - stwierdził. Do jego słów odniósł się w programie "Tłit" Wirtualnej Polski prof. Wojciech Maksymowicz. - Niestety nasz rząd sięgnął z pełną świadomością do najniższych pokładów, niegodnych, poczucia budowania zagrożenia, które konsoliduje ludzi wokół rządu, który mówi: "nie patrzmy, zamykamy oczy. Dzieci, nie dzieci, chorzy, niech sobie idą w cholerę, my nie chcemy ich w ogóle widzieć, bo to nie są nasi. My się pochylamy tylko nad naszymi ludźmi, naszymi chrześcijanami, a jak ktoś nie jest chrześcijaninem, w innego Boga wierzy, won!" Jednocześnie faktycznie daje pożywkę Łukaszence i nic go to nie obchodzi, że powoduje osłabienie budowania ruchu opozycyjnego na Białorusi, co jest w interesie Polski - mówił Maksymowicz.