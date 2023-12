Wyszła do szkoły i ślad po niej zaginął. Policja szuka 14-letniej Klaudii z Wrocławia

Czternastoletnia Klaudia Słupczyńska zaginęła w połowie listopada tego roku w okolicy swojego miejsca zamieszkania przy ul. Nyskiej 60A we Wrocławiu. Czternastolatka wyszła z domu do szkoły (Zespół Szkół nr 1) znajdującej się przy ul. Słubickiej 23-33 we Wrocławiu. Potem ślad po niej zaginął.