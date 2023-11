Wrocław postanowił wbrew mieszkańcom. Wielu kierowców będzie przeklinać

- Przeważały negatywne głosy. Szacunkowo 60:40, co jest naturalne w przypadku konsultacji w tematach budzących emocje. Te negatywne mają dużo większą siłę mobilizującą. Wszystkie opinie są w załączniku do raportu. Warto zaznaczyć, że było też sporo mocnych głosów pozytywnych i to mocniejszych niż pomysły miasta, np. proponowano, żeby całe miasto objąć strefą - powiedział, cytowany przez "Gazetę Wrocławską", Tomasz Sikora z biura prasowego Urzędu Miasta Wrocław.