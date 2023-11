Największa Agata we Wrocławiu już otwarta!

Nowy sklep to także szeroki asortyment dodatków i akcesoriów do domu na powierzchni 2200 m kw., takich jak: lampy, dywany, tekstylia, artykuły kuchenne i łazienkowe, wyposażenie jadalni, dekoracje i wiele innych. W ofercie artykułów wyposażenia wnętrz klienci znajdą produkty w atrakcyjnych cenach, które sieć wprowadziła na stałe. Aktualnie we wszystkich sklepach sieci Agata można nabyć różnorodny asortyment świąteczny – kubki, foremki do pierników, pościele z zimowymi printami, poduszki ze skrzatami, mikołaje, dziadki do orzechów, choinki na pniu, świece i wiele świątecznych dekoracji, które wprowadzą w świąteczny nastrój.