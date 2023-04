Skarb we Wrocławiu. Złote monety z XVIII w. odkryte w masowym grobie

Cenne odkrycie we Wrocławiu. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował, że podczas prac archeologicznych prowadzonych wokół bloku w okolicy ulic Legnickiej, Sokolniczej i Nabycińskiej, badacze natrafili na trzy złote monety. Znajdywały się one w masowym grobie. Po dokładnej analizie znaleziska okazało się, że jest to skarb z drugiej połowy XVIII wieku, natomiast ludzkie szczątki to dowód na bestialstwo armii Prus w trakcie wojen śląskich. Odnalezione monety to złoty dukat Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandzkich z 1748 r., złoty dukat Franciszka I Stefana Lotaryńskiego, cesarza rzymskiego i pół złotego suwerena wybitego w mennicy w Antwerpii. Cenne eksponaty pozyskał oddział archeologiczny w Muzeum Miejskim we Wrocławiu i niewykluczone, że nie jest to pierwsze tego typu odkrycie we Wrocławiu.